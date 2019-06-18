Первая рабочая встреча в нормандском формате запланирована на июль - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Переговоры в нормандском формате должны быть проведены как можно быстрее, первая рабочая встреча должна состояться уже в июле. Об этом заявил во время брифинга Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Берлине, передает корреспондент УНН.
"По поводу обсуждения в нормандском формате, сроков этой встречи, вы знаете - для меня и для каждого украинца важный вопрос - это прекращение войны, поэтому во-первых, обсуждались даты по поводу работы - это после парламентских выборов в Украине. Вчера я говорил про это во Франции с президентом Макроном. Я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому первая рабочая встреча запланирована уже в июле", - сказал Зеленский.
Как сообщал УНН, Макрон назвал условие проведения заседания в нормандском формате .