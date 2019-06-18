Перша робоча зустріч в нормандському форматі запланована на липень – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Переговори у нормандському форматі мають бути проведені якнайшвидше, перша робоча зустріч має відбутись вже у липні. Про це заявив під час брифінгу Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Берліні, передає кореспондент УНН.
"З приводу обговорення в нормандському форматі, термінів цієї зустрічі, ви знаєте – для мене і для кожного українця найважливіше питання – це припинення війни, тому по-перше, обговорювались дати з приводу роботи – це після парламентських виборів в Україні. Вчора я говорив про це у Франції з президентом Макроном. Я дуже хочу, щоб ця зустріч відбулась терміново, тому перша робоча зустріч запланована вже у липні", - сказав Зеленський.
Як повідомляв УНН, Макрон назвав умову проведення засідання у нормандському форматі.