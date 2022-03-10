Первая победа в карьере на турнире WTA-1000: украинская теннисистка стартовала в Индиан-Уэллс
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй раунд турнира категории Премьер (WTA-1000) BNP Paribas Open в Индиан-Уэллс (США), передает УНН со ссылкой на теннисный портал Украины.
Детали
В стартовом матче киевлянка обыграла Клару Бурель из Франции - 6:3, 6:2. Поединок продолжался 1 час 15 минут, украинка реализовала пять брейкпойнтов против одного у оппонентки. Для нее победа стала первойв карьере на уровне соревнований WTA-1000.
Следующей соперницей украинки станет польская теннисистка Ига Свентек, которая занимает четвертое место в мировом женском рейтинге. В конце февраля Свентек выиграла аналогичный турнир категории в Дохе.
Стоит отметить, что Даяна Ястремская уступила в стартовом поединке второй представительнице Франции — Каролин Гарсии (4:6, 7:6 (8), 5:7). Поединок продолжался 2 часа 27 минут.
Дополнение
На данном турнире также выступит Марта Костюк, а со второго круга стартует Элина Свитолина. Призовой фонд соревнований достиг 8,584 млн дол.