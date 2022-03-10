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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Перша перемога в кар'єрі на турнірі WTA-1000: українська тенісистка стартувала в Індіан-Веллс

Перша перемога в кар'єрі на турнірі WTA-1000: українська тенісистка стартувала в Індіан-Веллс

Київ • УНН

 • 138516 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до другого раунду турніру категорії Прем'єр (WTA-1000) BNP Paribas Open в Індіан-Веллс (США), передає УНН з посиланням на тенісний портал України.

Деталі

У стартовому матчі киянка переграла Клару Бурель із Франції – 6:3, 6:2. Поєдинок тривав 1 годину 15 хвилин, українка реалізувала п'ять брейкпойнтів проти одного в опонентки. Для неї перемога стала першою в кар'єрі на рівні змагань WTA-1000.

Наступною суперницею українки стане польська тенісистка Іга Свьонтек, яка займає четверте місце в світовому жіночому рейтингу. Наприкінці лютого Свьонтек виграла аналогічний турнір категорії у Досі.

Варто зазначити, що Даяна Ястремська поступилася у стартовому поєдинку другій представниці Франції — Каролін Гарсії (4:6, 7:6 (8), 5:7). Поєдинок тривав 2 години 27 хвилин.

Доповнення

На даному турнірі також виступить Марта Костюк, а з другого кола стартуватиме Еліна Світоліна. Призовий фонд змагань сягнув 8,584 млн дол.

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