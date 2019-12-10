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Первая леди выступила за присоединение Украины к инициативе за гендерное равенство

Первая леди выступила за присоединение Украины к инициативе за гендерное равенство

Киев  •  УНН

 • 10319 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Супруга Президента Украины Елена Зеленская инициирует присоединение Украины к "Партнерству Биарриц" по утверждению гендерного равенства. Об этом первая леди заявила в своей речи на третьем Украинском женском конгрессе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, первая леди выступила с соответствующим призывом к Президенту и Кабинету министров Украины: "Невозможно быть в мировом контексте и не уделять достойного внимания и не делать конкретных шагов в сфере гендерного равенства".

Во время своего обращения к участникам конгресса Зеленская обратила внимание на позитивные изменения, которые уже произошли для улучшения положения женщин в украинском обществе. Среди них - признание приоритета гендерной политики на правительственном уровне, отмена запрета для женщин иметь ряд профессий, в частности в сфере безопасности и обороны, принятие национального законодательства по противодействию домашнему насилию.

"Это важные шаги. Но нам есть к чему стремиться. Мы – европейское государство, которое учитывает принципы равенства и считает их своей ценностью. И сегодня я хочу инициировать присоединение Украины к "Партнерству Биарриц" по утверждению гендерного равенства, которое позволит мобилизовать и объединить наши усилия вокруг идей равных возможностей", - сообщила Зеленская.

Отмечается, что в рамках этого партнерства Украина должна будет взять на себя обязательства по противодействию насилию, обеспечению доступа к инклюзивному и качественному здравоохранению и образованию, расширению экономических возможностей женщин и обеспечению их полноценного участия в политической и общественной жизни.

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Как ранее сообщал УНН, прогресс индекса гендерного равенства в странах ЕС демонстрирует низкий темп по сравнению с другими странами.

"Партнерство Биарриц" было основано лидерами стран Группы семи (G7) на саммите в городе Биаррице (Франция) 25 августа 2019 года. Цель инициативы - усилить ответственность G7 и консолидировать усилия других государств по достижению гендерного равенства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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