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Перша леді виступила за приєднання України до ініціативи за гендерну рівність

Перша леді виступила за приєднання України до ініціативи за гендерну рівність

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Дружина Президента України Олена Зеленська ініціює приєднання України до "Партнерства Біарріц" з утвердження гендерної рівності. Про це перша леді заявила у своїй промові на третьому Українському жіночому конгресі, передає УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Так, перша леді виступила з відповідним закликом до Президента та Кабінету міністрів України: "Неможливо бути у світовому контексті й не приділяти гідної уваги та не робити конкретних кроків у сфері гендерної рівності".

Під час свого звернення до учасників конгресу Зеленська звернула увагу на позитивні зміни, які вже відбулися для покращення становища жінок в українському суспільстві. Серед них – визнання пріоритету гендерної політики на урядовому рівні, скасування заборони для жінок мати низку професій, зокрема у сфері безпеки та оборони, ухвалення національного законодавства з протидії домашньому насильству.

"Це вагомі кроки. Проте нам є чого прагнути. Ми – європейська держава, котра зважає на принципи рівності та вважає їх своєю цінністю. І сьогодні я хочу ініціювати приєднання України до "Партнерства Біарріц» з утвердження гендерної рівності, яке дасть змогу мобілізувати та об’єднати наші зусилля довкола ідей рівних можливостей", – повідомила Зеленська.

Зазначається, що у межах цього партнерства Україна має взяти на себе зобов’язання щодо протидії насильству, забезпечення доступу до інклюзивної та якісної охорони здоров’я й освіти, розширення економічних можливостей жінок та забезпечення їхньої повноцінної участі у політичному та громадському житті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Олена Зеленська поїде разом зі збірною на Паралімпійські ігри-2020

Як раніше повідомляв УНН, прогрес індексу гендерної рівності в країнах ЄС демонструє низький темп у порівнянні з іншими країнами.

"Партнерство Біарріц" було започатковане лідерами країн Групи семи (G7) на саміті в місті Біарріці (Франція) 25 серпня 2019 року. Мета ініціативи – посилити відповідальність G7 та консолідувати зусилля інших держав щодо досягнення гендерної рівності.

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