Первая страна в Центральной Америке: парламент Панамы принял закон о легализации каннабиса
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Национальная ассамблея Панамы единогласно приняла законопроект, который будет регулировать употребление медицинского канабысу, что делает ее первой страной в Центральной Америке, которая это сделала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Предложение, которое предусматривает создание реестра пациентов, имеющих право на употребление каннабиса, и разрешение дальнейших исследований этого препарата, было принято 44 законодателями, которые проголосовали “за”, и ни один из них не проголосовал “против”.
Президент Ассамблеи Криспиан Адамес назвал законопроект “инновационным”, указав на многочисленные заболевания, которые можно будет лечить с помощью каннабиса.
Теперь законопроект ожидает подписи президента Лаурентино Кортизо.
Напомним
Законодатели Вирджинии проголосовали за легализацию марихуаны.