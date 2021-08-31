Перша країна в Центральній Америці: парламент Панами ухвалив закон щодо легалізації канабісу

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Пропозиція, яка передбачає створення реєстру пацієнтів, які мають право на вживання канабісу, і дозвіл подальших досліджень цього препарату, було схвалено 44 законодавцями, які проголосували “за”, і жоден з них не проголосував “проти”.

Президент Асамблеї Кріспіан Адамес назвав законопроект “інноваційним”, вказавши на численні захворювання, які можна буде лікувати за допомогою канабісу.

Тепер законопроект чекає на підпис президента Лаурентіно Кортізо.

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Законодавці Вірджинії проголосували за легалізацію марихуани.