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Перша країна в Центральній Америці: парламент Панами ухвалив закон щодо легалізації канабісу

Перша країна в Центральній Америці: парламент Панами ухвалив закон щодо легалізації канабісу

Київ • УНН

 • 17975 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Національна асамблея Панами одноголосно ухвалила законопроект, який регулюватиме вживання медичного канабысу, що робить її першою країною в Центральній Америці, яка це зробила. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Пропозиція, яка передбачає створення реєстру пацієнтів, які мають право на вживання канабісу, і дозвіл подальших досліджень цього препарату, було схвалено 44 законодавцями, які проголосували “за”, і жоден з них не проголосував “проти”.

Президент Асамблеї Кріспіан Адамес назвав законопроект “інноваційним”, вказавши на численні захворювання, які можна буде лікувати за допомогою канабісу.

Тепер законопроект чекає на підпис президента Лаурентіно Кортізо.

Нагадаємо

Законодавці Вірджинії проголосували за легалізацію марихуани.

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