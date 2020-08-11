Первая игра в старте после восстановления НБА: украинец Лень сыграл за "Сакраменто"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Украинский центровой Алексей Лень впервые получил место в старте "Сакраменто "Кингс" после восстановления регулярного сезона НБА, передает УНН.
Несмотря на то, что наш земляк появился в стартовой пятерке на матч с “Хьюстоном”, он провел на паркете только 15 минут.
Заслуга украинского центрового составила 4 очка (2/3 двухочковых), он сделал 3 подбора (1 в нападении) и 1 блок-шот и 2 фола за 15 минут игрового времени, а его клуб уступил 112:129.
Заметим, что рекордный выступление в карьере гарвця НБА установил защитник “Рокетс” Остин Риверс. Американец набрал 41 пункт.
Добавим, после этого поражения “Сакраменто” потерял шансы на выход в плей-офф — 29 выигрышей при 41 поражении (13 место на Западе).