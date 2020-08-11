Перша гра у старті після відновлення НБА: українець Лень зіграв за "Сакраменто"

Попри те, що наш земляк з’явився у стартовій п’ятірці на матч із “Х’юстоном”, він провів на паркеті тільки 15 хвилин. Доробок українського центрового склав 4 очка (2/3 двоочкових), зробив 3 підбирання (1 у нападі) та 1 блок-шот та 2 фоли за 15 хвилин ігрового часу, а його клуб поступився 112:129.

Зауважимо, що рекордний виступ у кар’єрі гарвця НБА встановив захисник “Рокетс” Остін Ріверс. Американець набрав 41 пункт.

Додамо, після цієї поразки “Сакраменто” втратив шанси на вихід у плей-офф — 29 виграшів при 41 поразці (13 місце на Заході).