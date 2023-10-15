Первая эвакуация целого города в истории Израиля: власти вывозят жителей Сдерота

Детали

Заместитель мэра города Элад Калими в интервью Times of Israel заявила, что примерно две трети из 30 тысяч жителей города уже эвакуированы. Большинство оставшихся горожан покинут Сдерот до конца дня.

По ее оценке, около 10% жителей Сдерота - около трех тысяч человек - останутся в городе по собственному желанию или по вынужденным обстоятельствам. Беженцев расселяют в отелях Тель-Авива, Иерусалима и Эйлата.

С 7 октября Сдерот пострадал от 75 прямых попаданий ракет, сообщила Калими.

Дополнение

Сдерот расположен на юге Израиля, всего в четырех километрах от ближайшего палестинского города в секторе Газа.

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