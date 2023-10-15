Первая эвакуация целого города в истории Израиля: власти вывозят жителей Сдерота
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Израильские власти проводят эвакуацию жителей города Сдерот на юге страны, который расположен вблизи границы с сектором Газа. Это первая эвакуация целого города в истории Израиля. Сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
Заместитель мэра города Элад Калими в интервью Times of Israel заявила, что примерно две трети из 30 тысяч жителей города уже эвакуированы. Большинство оставшихся горожан покинут Сдерот до конца дня.
По ее оценке, около 10% жителей Сдерота - около трех тысяч человек - останутся в городе по собственному желанию или по вынужденным обстоятельствам. Беженцев расселяют в отелях Тель-Авива, Иерусалима и Эйлата.
С 7 октября Сдерот пострадал от 75 прямых попаданий ракет, сообщила Калими.
Дополнение
Сдерот расположен на юге Израиля, всего в четырех километрах от ближайшего палестинского города в секторе Газа.
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