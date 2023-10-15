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Перша евакуація цілого міста в історії Ізраїлю: влада вивозить жителів Сдероту

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Ізраїльська влада проводить евакуацію жителів міста Сдерот на півдні країни, яке розташоване поблизу кордону із сектором Газа. Це перша евакуація цілого міста в історії Ізраїлю. Повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Перша евакуація цілого міста в історії Ізраїлю: влада вивозить жителів Сдероту

Деталі

Заступниця мера міста Елад Калімі в інтерв'ю Times of Israel заявила, що приблизно дві третини з 30 тисяч жителів міста вже евакуйовано. Більшість містян, які залишилися, покинуть Сдерот до кінця дня.

За її оцінкою, близько 10% жителів Сдерота - близько трьох тисяч людей - залишаться в місті за власним бажанням або через вимушені обставини. Біженців розселяють у готелях Тель-Авіва, Єрусалима та Ейлата.

Із 7 жовтня Сдерот постраждав від 75 прямих влучань ракет, повідомила Калімі.

Доповнення

Сдерот розташований на півдні Ізраїлю, лише за чотири кілометри від найближчого палестинського міста в секторі Газа.

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