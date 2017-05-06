Первый автоматический туалет появилась в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Первый автоматический туалет появилась в Киеве возле верхнего выхода из фуникулера, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Она стилизована под старинную тумбу для афиш и не портит внешнего вида города, добавили в КГГА.
Воплощать проект помогают французские специалисты. Внутри кабина полностью автоматизирована. После использования унитаз и пол дезинфицируются, чтобы принять следующего посетителя. Этот процесс занимает одну минуту. Стоимость услуги составляет 1 гривну, которая пойдет на оплату коммунальных услуг.
До конца года в столице планируют установить 10 таких кабин. На их установку город не будет тратить ни копейки, так как это инвестиционный проект. По словам представителя инвестора, затраты на установку компенсируют за счет размещения рекламы на туалете.
Мэр Виталий Кличко отметил, что за последние годы большое количество общественных туалетов, которые передали частным структурам, прекратили работать, там открыли различные учреждения.
"Сейчас мы через суды возвращаем эти помещения в собственность города. А до конца года мы планируем установить 10 таких новых современных туалетов, хотя на самом деле Киеву нужны сотни подобных туалетов", - отметил мэр.
Напомним, в Киеве открыли обновленную наземную часть Почтовой площади.