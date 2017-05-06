Перша автоматична вбиральня з'явилася у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Перша автоматична вбиральня з'явилася у Києві поблизу верхнього виходу з фунікулеру, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Вона стилізована під старовинну тумбу для афіш і не псує зовнішнього вигляду міста, додали у КМДА.
Втілювати проект допомагають французькі фахівці. Всередині кабіна повністю автоматизована. Після використання унітаз та підлога дезінфікуються, щоб прийняти наступного відвідувача. Цей процес займає одну хвилину. Вартість послуги складає 1 гривню, яка йтиме на оплату комунальних послуг.
До кінця року у столиці планують встановити 10 таких кабін. На їх встановлення місто не витрачатиме жодної копійки, оскільки це інвестиційний проект. За словами представника інвестора, витрати на встановлення компенсують за рахунок розміщення реклами на вбиральні.
Віталій Кличко зазначив, що за останні роки велика кількість громадських туалетів, які передали приватним структурам, припинили працювати, там відкрили різноманітні заклади.
"Зараз ми через суди повертаємо ці приміщення у власність міста. А до кінця року ми плануємо встановити 10 таких нових сучасних туалетів, хоча насправді Києву потрібні сотні подібних вбиралень", – зазначив мер.
Нагадаємо, у Києві відкрили оновлену наземну частину Поштової площі.