Перешел на сторону рф: в Украине будут судить командира фрегата "Адмирал Макаров"

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"Работники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего капитана II ранга воинской части из АР Крым, а сейчас командира российского фрегата "Адмирал Макаров". Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в ГБР, в 2014 году капитан изменил клятве на верность народу Украины и остался на захваченной российскими оккупантами территории, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область.

"Перебежчик дал присягу рф и продолжил службу в российском флоте. В 2022 году российский корабль под его командованием запускал крылатые ракеты по Николаеву и Одессе", - говорится в сообщении.

Бывшего украинского военного обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ему грозит лишение свободы до 15 лет.

Напомним

В июне командиру российского фрегата "Адмирал Макаров" объявили подозрение в государственной измене.