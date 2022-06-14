Перейшов на бік рф: командиру корабля "Адмірал Макаров" оголосили підозру

Цитата

"У 2014 році він зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами частині, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області. Мешканець Вінниці присягнув збройним силам рф та продовжив службу в російському чорноморському флоті", - ідеться в повідомленні.

Деталі

В ДБР наголошують, що дезертир у 2022 році повернувся до України. Корабель під його командуванням здійснював запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі.

Наразі слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили колишньому українському військовому підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Нагадаємо

Підозру у державній зраді оголосили політтехнологу затриманого народного депутата від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука Михайлу Погребинському.