Довиступався на російському ТБ: підозру у держзраді отримав політтехнолог Медведчука Погребинський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Підозрюваним у державній зраді політтехнологом затриманого народного депутата від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука виявився Михайло Погребинський. Про це журналісту УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.
Деталі
Як інформує Київська міська прокуратура, підозрюваний, будучи громадянином України, неодноразово в якості "експерта" брав участь в ефірах російських телевізійних передач, ток-шоу та інтерв’ю, де поширював напрацьовані меседжі, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в нашій країні, деморалізацію української армії, формування негативного іміджу України на міжнародній арені.
Упродовж 2021 року Погребинський взяв участь у десятках пропагандистських програм на російському ТБ, записи яких опубліковані у вільному доступі в інтернеті.
За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва йому заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
Санкція статті передбачає від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Додамо
Сьогодні зранку СБУ повідомила, що політтехнолог затриманого народного депутата від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука отримав підозру у державній зраді.
Нагадаємо
ДБР завершило розслідування у провадженні про державну зраду народного депутата від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.
Медведчука затримали у квітні, після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення рф 24 лютого.
У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.