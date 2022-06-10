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Довиступався на російському ТБ: підозру у держзраді отримав політтехнолог Медведчука Погребинський

Довиступався на російському ТБ: підозру у держзраді отримав політтехнолог Медведчука Погребинський

Київ • УНН

 • 626204 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Підозрюваним у державній зраді політтехнологом затриманого народного депутата від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука виявився Михайло Погребинський. Про це журналісту УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.

Деталі

Як інформує Київська міська прокуратура, підозрюваний, будучи громадянином України, неодноразово в якості "експерта" брав участь в ефірах російських телевізійних передач, ток-шоу та інтерв’ю, де поширював напрацьовані меседжі, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в нашій країні, деморалізацію української армії, формування негативного іміджу України на міжнародній арені. 

Упродовж 2021 року Погребинський взяв участь у десятках пропагандистських програм на російському ТБ, записи яких опубліковані у вільному доступі в інтернеті.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва йому заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Додамо

Сьогодні зранку СБУ повідомила, що політтехнолог затриманого народного депутата від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука отримав підозру у державній зраді.

Нагадаємо

ДБР завершило розслідування у провадженні про державну зраду народного депутата від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Медведчука затримали у квітні, після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення рф 24 лютого.

У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

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