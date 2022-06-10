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Політтехнолог Медведчука отримав підозру у державній зраді – СБУ

Політтехнолог Медведчука отримав підозру у державній зраді – СБУ

Київ • УНН

 • 162186 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Політтехнолог затриманого народного депутата від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука отримав підозру у державній зраді. Про це інформує Служба безпеки України, передає УНН.

Цитата

"За матеріалами СБУ підозру в державній зраді отримав політтехнолог Медведчука. Це стало можливим одразу після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, зібраний співробітниками Служби безпеки", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Згідно з висновком, висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету і територіальній цілісності України.

В результаті обшуків співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують його зв’язки з рф. Серед них – аналітичні матеріали щодо проведення "денацифікації та демілітаризації України".

Наразі тривають заходи щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Встановлено, що фігурант був пов'язаний зі співробітниками спецслужб рф, які діяли в Україні під дипломатичним прикриттям. Він часто брав участь у пропагандистських ефірах на росТБ та очолював групу експертів.

Нагадаємо

Державне бюро розслідувань завершило розслідування у провадженні про державну зраду народного депутата від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Медведчука затримали у квітні, після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення рф 24 лютого.

У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень. Інша – незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн. У лютому 2021 року РНБО повернула трубопровід у державну власність.

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