Політтехнолог Медведчука отримав підозру у державній зраді – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Політтехнолог затриманого народного депутата від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука отримав підозру у державній зраді. Про це інформує Служба безпеки України, передає УНН.
Цитата
"За матеріалами СБУ підозру в державній зраді отримав політтехнолог Медведчука. Це стало можливим одразу після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, зібраний співробітниками Служби безпеки", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Згідно з висновком, висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету і територіальній цілісності України.
В результаті обшуків співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують його зв’язки з рф. Серед них – аналітичні матеріали щодо проведення "денацифікації та демілітаризації України".
Наразі тривають заходи щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Встановлено, що фігурант був пов'язаний зі співробітниками спецслужб рф, які діяли в Україні під дипломатичним прикриттям. Він часто брав участь у пропагандистських ефірах на росТБ та очолював групу експертів.
Нагадаємо
Державне бюро розслідувань завершило розслідування у провадженні про державну зраду народного депутата від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.
Медведчука затримали у квітні, після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення рф 24 лютого.
У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень. Інша – незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн. У лютому 2021 року РНБО повернула трубопровід у державну власність.