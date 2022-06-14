Перешел на сторону рф: командиру корабля "Адмирал Макаров" объявили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Бывшему капитану второго ранга воинской части, дислоцировавшейся в АР Крым, а сейчас командиру российского фрегата "Адмирал Макаров" объявлено подозрение в государственной измене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
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"В 2014 году он предал присягу и остался в захваченной российскими оккупантами части, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область. Житель Винницы дал присягу вооруженным силам рф и продолжил службу в российском черноморском флоте", - говорится в сообщении.
Детали
В ГБР отмечают, что дезертир в 2022 году вернулся в Украину. Корабль под его командованием производил запуски крылатых ракет по Николаеву и Одессе.
Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили бывшему украинскому военному подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Напомним
Подозрение в государственной измене объявили политтехнологу задержанного народного депутата от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Михаилу Погребинскому.