Перейшов на бік рф: в Україні судитимуть командира фрегата "Адмірал Макаров"

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"Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього капітана ІІ рангу військової частини із АР Крим, а нині командира російського фрегата "Адмірал Макаров". Обвинувальний акт направлено до суду", - ідеться у повідомленні.

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Як зазначили в ДБР, 2014 року капітан зрадив клятві на вірність народові України та залишився на захопленій російськими окупантами території, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області.

"Перебіжчик присягнув рф та продовжив службу в російському флоті. У 2022 році російський корабель під його командуванням запускав крилаті ракети по Миколаєву та Одесі", - ідеться у повідомленні.

Колишнього українського військового обвинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому загрожує позбавлення волі до 15 років.

Нагадаємо

У червні командиру російського фрегата "Адмірал Макаров" оголосили підозру у державній зраді.