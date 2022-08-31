Перейшов на бік рф: в Україні судитимуть командира фрегата "Адмірал Макаров"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього капітана ІІ рангу військової частини з АР Крим, а нині командира російського фрегата "Адмірал Макаров" Григорія Бреєва. Корабель рф під його командуванням запускав ракети по Миколаєву та Одесі. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.
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"Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього капітана ІІ рангу військової частини із АР Крим, а нині командира російського фрегата "Адмірал Макаров". Обвинувальний акт направлено до суду", - ідеться у повідомленні.
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Як зазначили в ДБР, 2014 року капітан зрадив клятві на вірність народові України та залишився на захопленій російськими окупантами території, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області.
"Перебіжчик присягнув рф та продовжив службу в російському флоті. У 2022 році російський корабель під його командуванням запускав крилаті ракети по Миколаєву та Одесі", - ідеться у повідомленні.
Колишнього українського військового обвинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому загрожує позбавлення волі до 15 років.
Нагадаємо
У червні командиру російського фрегата "Адмірал Макаров" оголосили підозру у державній зраді.