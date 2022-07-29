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"Перешли на сторону врага": в Херсонской области сообщено о подозрении в госизмене трем работникам полиции

"Перешли на сторону врага": в Херсонской области сообщено о подозрении в госизмене трем работникам полиции

Киев • УНН

 • 191345 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. В Херсонской области сообщено о подозрении в государственной измене трем сотрудникам полиции, которые во время полномасштабного вторжения перешли на сторону врага. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram, информирует УНН.

Цитата

«... заочно уведомлено о подозрении в государственной измене трем бывшим сотрудникам полицейского взвода охраны объектов и публичной безопасности Каховского районного отдела Управления полиции охраны (ч. 2 ст. 111 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Детали 

По данным следствия, в феврале 2022 года работники полиции добровольно перешли на сторону врага и согласились проходить службу в незаконно созданном оккупационной администрацией рф органе - «Генический райотдел полиции ГУ МВД в Херсонской области».

Досудебное расследование осуществляется следователями третьего следственного отдела территориального управления ГБР.

Дополнение 

Контрразведка Службы безопасности разоблачила и обезвредила злоумышленника, который проводил разведывательно-подрывную деятельность в Сумской области – собирал разведданные по местам дислокации Сил обороны Украины вблизи государственной границы.

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