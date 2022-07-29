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"Перейшли на бік ворога": на Херсонщині повідомлено про підозру у держзраді трьом працівникам поліції

"Перейшли на бік ворога": на Херсонщині повідомлено про підозру у держзраді трьом працівникам поліції

Київ • УНН

 • 191345 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. У Херсонській області повідомлено про підозру у державній зраді трьом працівникам поліції, які під час повномасштабного вторгнення перейшли на бік ворога. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Telegram, інформує УНН.

Цитата

«... заочно повідомлено про підозру у державній зраді трьом колишнім співробітникам поліцейського взводу охорони об’єктів та публічної безпеки Каховського районного відділу Управління поліції охорони (ч. 2 ст. 111 КК України)», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, у лютому 2022 року працівники поліції добровільно перейшли на бік ворога та погодились проходити службу в незаконно створеному окупаційною адміністрацією рф органі - «Генический райотдел полиции ГУ МВД в Херсонской области».

Досудове розслідування здійснюється слідчими третього слідчого відділу територіального управління ДБР.

Доповнення 

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