"Перейшли на бік ворога": на Херсонщині повідомлено про підозру у держзраді трьом працівникам поліції

Цитата

«... заочно повідомлено про підозру у державній зраді трьом колишнім співробітникам поліцейського взводу охорони об’єктів та публічної безпеки Каховського районного відділу Управління поліції охорони (ч. 2 ст. 111 КК України)», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, у лютому 2022 року працівники поліції добровільно перейшли на бік ворога та погодились проходити службу в незаконно створеному окупаційною адміністрацією рф органі - «Генический райотдел полиции ГУ МВД в Херсонской области».

Досудове розслідування здійснюється слідчими третього слідчого відділу територіального управління ДБР.

Доповнення

Контррозвідка Служби безпеки викрила і знешкодила зловмисника, який проводив розвідувально-підривну діяльність у Сумській області – збирав розвіддані щодо місць дислокації Сил оборони України поблизу державного кордону.