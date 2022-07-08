Восемь боевиков "днр", которые воевали против Украины, получили по 15 лет за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Восемь боевиков так называемой «днр», воевавших в рядах армии рф, получили лишение свободы на срок 15 лет с конфискацией всего принадлежащего им имущества. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, сообщает УНН.
Детали
Жителя Донецка, который добровольно "мобилизовался" в первый день войны, бойцы ВСУ захватили в плен в марте во время освобождения села Ольховка Харьковской области.
«В ходе оперативно-следственных действий установлено, дончанин после «мобилизации» был распределен на должность стрелка 115 полка и прошел недельную боевую подготовку в российском белгороде. В начале марта его подразделение переправили в Харьковскую область, 25.03 ВСУ, нанеся мощный артиллерийский обстрел по позициям оккупантов, освободили Вельховку, при этом ликвидировали почти 70 захватчиков и захватили немало пленных, среди которых был доброволец из Донецка», - рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
По его информации, остальные 7 боевиков в начале полномасштабного вторжения россии в Украину прибыли в Сумскую область в составе незаконного вооруженного формирования и вс россии. Они занимали должности командира отделения, пулеметчика, гранатометчика, помощника гранатометчика и стрелков в составе незаконного вооруженного формирования и рос.
«Под руководством российских командиров, эти мужчины осуществляли охрану оккупированных населенных пунктов, занимались оборудованием блокпостов и осуществляли боевое дежурство, они вели наблюдение за воздушным пространством. В конце концов, эта группа попала в плен во время освобождения Сумской области ВСУ», - подчеркнули в СБ.
Дополнение
Служба безопасности Украины задержала вражеского корректировщика, по наводкам которого российские оккупанты нанесли авиаудара по мосту в Запорожской области и ударили с артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины.