Коригував авіаудар по мосту на Запоріжжі: затримали агента рф
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Служба безпеки України затримала ворожого коригувальника, за наводками якого російські окупанти завдали авіаудару по мосту в Запорізькій області та вдарили з артилерії по позиціях Збройних сил України, передає УНН.
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За даними СБУ, уродженець Запорізької області був ігроманом і мав серйозні фінансові проблеми, тому з легкістю погодився на пропозицію від російських спецслужб, які були особливо зацікавлені у розвідданих щодо позицій ЗСУ у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також розташування там об’єктів критичної інфраструктури та військових частин.
"Інформатор хотів якнайшвидше отримати гроші, тому активно взаємодіяв із "замовником": після нанесення авіаудару по одному з мостів у Запорізькій області, він особисто перевіряв точність влучання і передавав куратору координати для повторного удару. У іншому випадку зрадник передав ворогу дані про розміщення передових позицій українських захисників на Дніпропетровщині. За його інформацією ворог завдав масовані артилерійські удари", - ідеться в повідомленні.
Представник фсб планував посилити вербування агента під час передачі грошей. Тому призначив зустріч на тимчасово окупованій території Херсонської області. За свої "послуги" зрадник розраховував отримати 20 тисяч гривень.
Спецпризначенці СБУ затримали агента при спробі перебратися на непідконтрольну Україні територію. Наразі йому повідомлено про підозру за ч.2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. За рішенням суду його взято під варту.
Доповнення
Затримано двох причетних осіб до коригування вогню по бронетанковим підприємствам Укроборонпрому. Крім того, затримали ще одного коригувальника вогню по заводам Укроборонпрому.