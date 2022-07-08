Корректировал авиаудар по мосту в Запорожской области: задержали агента рф
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Служба безопасности Украины задержала вражеского корректировщика, по наводкам которого российские оккупанты нанесли авиаудар по мосту в Запорожской области и ударили из артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Детали
По данным СБУ, уроженец Запорожской области был игроманом и имел серьезные финансовые проблемы, поэтому с легкостью согласился на предложение от российских спецслужб, особенно заинтересованных в разведданных по позициям ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, а также расположения там критической инфраструктуры и воинских частей.
"Информатор хотел как можно быстрее получить деньги, поэтому активно взаимодействовал с «заказчиком»: после нанесения авиаудара по одному из мостов в Запорожской области он лично проверял точность попадания и передавал куратору координаты для повторного удара. В другой раз предатель передал врагу данные о размещении передовых позиций украинских защитников в Днепропетровской области. По его информации враг нанес массированные артиллерийские удары", - говорится в сообщении.
Представитель фсб планировал усилить вербовку агента во время передачи денег. Поэтому назначил встречу на временно оккупированной территории Херсонской области. За свои "услуги" предатель рассчитывал получить 20 тысяч гривен.
Спецназовцы СБУ задержали агента при попытке перебраться на неподконтрольную Украине территорию. Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. По решению суда он взят под стражу.
Дополнение
Задержали двух людей, причастных к корректировке огня по бронетанковым предприятиям Укроборонпрома. Кроме того, задержали еще одного корректировщика огня по заводам Укроборонпрома.