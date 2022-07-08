Вісім бойовиків "днр", які воювали проти України, отримали по 15 років за гратами

Деталі

Мешканця Донецька, що добровільно «мобілізувався» у перший день війни, бійці ЗСУ захопили у полон у березні під час звільнення села Вільхівка Харківської області.

«У ході оперативно-слідчих дій встановлено, донеччанин після «мобілізації» був розподілений на посаду стрільця 115 полку та пройшов тижневу бойову підготовку в російському бєлгороді. На початку березня його підрозділ переправили на Харківщину, 25.03 ЗСУ, завдавши потужного артилерійського обстрілу по позиціям окупантів, звільнили Вельхівку, при цьому ліквідували майже 70 загарбників і захопили чимало полонених, серед яких був доброволець із Донецька», - розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його інформацією, інші 7 бойовиків на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну прибули на Сумщину у складі незаконного збройного формування та зс рф. Вони обіймали посади командира відділення, кулеметника, гранатометника, помічника гранатометника та стрільців у складі незаконного збройного формування та зс рф.

«Під керівництвом російських командирів, ці чоловіки здійснювали охорону окупованих населених пунктів, займалися обладнанням блокпостів та здійснювали бойове чергування, вони вели спостереження за повітряним простором. Врешті-решт ця група потрапила у полон під час звільнення Сумської області ЗСУ», - наголосили у СБ.

Доповнення

Служба безпеки України затримала ворожого коригувальника, за наводками якого російські окупанти завдали авіаудару по мосту в Запорізькій області та вдарили з артилерії по позиціях Збройних сил України.