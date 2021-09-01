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Переименование Украины на “Русь-Украина”: в ОП идет дискуссия о внесении законопроекта

Киев  •  УНН

 • 88615 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского идет дискуссия по поводу переименования нашего государства на “Русь-Украина” и внесения соответствующего законопроекта. Об этом в комментарии УНН рассказал спикер украинской делегации ТКГ, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

Детали

По словам Арестовича, в Офисе президента обсуждают идею переименования государства Украина на “Русь-Украина”.

Более того, у Зеленского эту идею поддерживает “достаточное количество” чиновников, добавил Арестович.

Цитата

Отвечая на вопрос, будут ли вносить в Раду соответствующий законопроект, советник руководителя Офиса Президента сообщил: "Пока идет дисскусия".

Напомним

Согласно опросу социологической группы “Рейтинг”, Украину наследницей Киевской Руси считают 75% украинцев. Россию — 8%.

Президент Владимир Зеленский во время старта парада ко Дню Независимости подписал указ о праздновании дня зарождения государственности Украины.

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