Перейменування України на "Русь-Україна": в ОП йде дискусія про внесення законопроекту

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Офісі президента України Володимира Зеленського йде дискусія з приводу перейменування нашої держави на "Русь-Україна" та внесення відповідного законопроекту. Про це в коментарі УНН розповів спікер української делегації ТКГ, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

Деталі

За словами Арестовича, в Офісі президента обговорюють ідею перейменування держави Україна на "Русь-Україна".

Більш того, у Зеленського цю ідею підтримує "достатня кількість" чиновників, додав Арестович.

Цитата

Відповідаючи на питання, чи будуть вносити в Раду відповідний законопроект, радник керівника Офісу Президента повідомив: "Поки йде дискусія".

Нагадаємо

Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", Україну спадкоємицею Київської Русі вважають 75% українців. Росію - 8%.

Президент Володимир Зеленський під час старту параду до Дня Незалежності підписав указ про святкування дня зародження державності України.

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