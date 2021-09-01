Перейменування України на "Русь-Україна": в ОП йде дискусія про внесення законопроекту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Офісі президента України Володимира Зеленського йде дискусія з приводу перейменування нашої держави на "Русь-Україна" та внесення відповідного законопроекту. Про це в коментарі УНН розповів спікер української делегації ТКГ, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.
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За словами Арестовича, в Офісі президента обговорюють ідею перейменування держави Україна на "Русь-Україна".
Більш того, у Зеленського цю ідею підтримує "достатня кількість" чиновників, додав Арестович.
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Відповідаючи на питання, чи будуть вносити в Раду відповідний законопроект, радник керівника Офісу Президента повідомив: "Поки йде дискусія".
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