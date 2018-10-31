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Переименование Македонии: президент оказался под следствием из-за отказа подписать закон

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Прокуратура города Скопье начала предварительное следствие против президента Македонии Джорге Иванова из-за его отказа подписать закон о языках и договор с Грецией об изменении названия страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на македонский 5 канал.

"Прокуратура македонской столицы проводит расследование, в котором намерено проверить, были ли у президента страны причины отказываться подписать закон, который расширяет сферу применения албанского языка, и Преспанский договор с Грецией (о переименовании Македонии - ред.) несмотря на то, что их дважды поддержал парламент", - сказано в сообщении.

в прокуратуре добавили, что согласно статье 87 Конституции, президент несет ответственность за нарушение Конституции и законов при осуществлении своих прав и обязанностей но есть дилемма, из-за его иммунитета.

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Ранее президент Республики Македония Джорге Иванов отказался подписывать соглашение об изменении государственного названия.

Как сообщал УНН, парламент Македонии поддержал поправку к конституции об изменении названия страны.

Как ранее информировал УНН, 30 сентября во время народного волеизъявления проходило голосование более чем на трех тысячах избирательных участков в 80 муниципалитетах и городе Скопье. Гражданам предлагалось ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?" Референдум призван помочь в урегулировании 27-летнего спора между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики,которое совпадает с наименованием области на севере Греции.

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По данным Государственной избирательной комиссии, уровень явки после подсчета бюллетеней составил 36,91%. За межправительственный договор с Грецией высказались 91,46% (более 609 тыс. граждан) от общего количества проголосовавших, против - 5,65%. Согласно македонского законодательства для признания референдума успешным необходимо, чтобы проголосовали более половины от общего числа избирателей, что составляет более 1,8 млн человек.

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