Перейменування Македонії: президент опинився під слідством через відмову підписати закон

"Прокуратура македонської столиці проводить розслідування, у якому має намір перевірити, чи були у президента країни причини відмовлятися підписати закон, який розширює сферу вживання албанської мови, та Преспанський договір із Грецією (про перейменування Македонії – ред.) незважаючи на те, що їх двічі підтримав парламент", - сказано в повідомлені.

у прокуратурі додали, що відповідно до статті 87 Конституції, президент несе відповідальність за порушення Конституції і законів при здійсненні своїх прав і обов'язків але є дилема, через його імунітет.

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Раніше президент Республіки Македонія Джорге Іванов відмовився підписувати угоду про зміну державної назви.

Як повідомляв УНН, парламент Македонії підтримав поправку до конституції про зміну назви країни.

Як раніше інформував УНН, 30 вересня під час народного волевиявлення проходило голосування більш ніж на трьох тисячах виборчих дільниць у 80 муніципалітетах і місті Скоп’є. Громадянам пропонувалося відповісти на одне питання: “Чи підтримуєте ви членство в ЄС і НАТО, приймаючи угоду між Республікою Македонією та Грецькою Республікою?” Референдум покликаний допомогти у врегулюванні 27-річної суперечки між Афінами і Скоп’є з приводу назви колишньої югославської республіки, яка збігається з найменуванням області на півночі Греції.

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За даними Державної виборчої комісії, рівень явки після підрахунку бюлетенів склав 36,91%. За міжурядовий договір із Грецією висловилися 91,46% (більше 609 тис. Громадян) від загальної кількості тих, хто проголосував, проти — 5,65%. Відповідно до македонського законодавства для визнання референдуму успішним необхідно, щоб проголосували більше половини від загального числа виборців, що становить понад 1,8 млн осіб.