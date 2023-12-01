Переворот в Нигере: у родственников нет никакой информации о свергнутом президенте Нигера Мохамеде Базуме
Киев • УНН
Семья свергнутого президента Нигерии Мохаммеда Базума ничего не слышала от него с после попытки побега из военного заключения после переворота 26 июля. По сообщениям, военный режим задержал и обыскал его родственников на фоне нестабильной региональной безопасности и продолжающихся переговоров после того, как ЭКОВАС отклонила трехлетний переходный план хунты.
Члены семьи свергнутого президента Нигера Мохаммеда Базума не получали от него никаких новостей с тех пор, как глава государства безуспешно пытался сбежать от военных, которые удерживали его после переворота 26 июля.
Об этом пишет BBC, передает УНН.
С 18 октября мы не получали никаких новостей от президента Базума, его жены Хадиджи Мабрук и сына Салема, которые были взяты в заложники президентской гвардией", - говорится в заявлении, добавляя, что "несколько членов нашей семьи подверглись неправомерным задержаниям и обыскам со стороны военных властей
После переворота родственники бывшего президента сообщили также о "злоупотреблениях" со стороны нового военного режима, в частности речь идет о "несанкционированных арестах и обыски" против некоторых из родственников свергнутого президента.
Справка
Нигер - бывшая французская колония, одна из беднейших стран мира, не имеющая выхода к морю, значительная часть ее территории расположена в пустыне Сахара. Страна находится в регионе, где за последние годы произошло несколько военных переворотов, в том числе в числе в соседних Мали и Буркина-Фасо. Вооруженные исламистские группировки взяли под свой контроль территории в некоторых частях Мали, Нигера и Буркина-Фасо.
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В конце июля в Республике Нигер произошел военный переворот, во время которого были свергнуты президента и правительство. Военная хунта Нигера, начавшая управлять страной, назвала причиной своего прихода к власти летом 2023 года ухудшение ситуации с безопасностью. В дальнейшем, ряд соседних стран образовали военно-политический блок ECOWAS и применили санкции против Нигера, а также выдвинули ультиматум, в котором отмечалось, что хунта должна вернуть власть законному правительству, или соседи применят военную силу. Но военное правительство заявило о переходе к гражданскому правлению, - для этого якобы понадобиться до трех лет. Ecowas отклонил предложение о трех года, но переговоры еще продолжаются.
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Переворот в Нигере: у родственников нет никакой информации о свергнутом президенте Нигера Мохамеде Базуме
Семья свергнутого президента Нигерии Мохаммеда Базума ничего не слышала от него с после попытки побега из военного заключения после переворота 26 июля. По сообщениям, военный режим задержал и обыскал его родственников на фоне нестабильной региональной безопасности и продолжающихся переговоров после того, как ЭКОВАС отклонила трехлетний переходный план хунты.
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