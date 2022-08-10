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Превышение формальдегидов и диоксидов: где в Киеве наиболее загрязнен воздух и каковы причины этого

Превышение формальдегидов и диоксидов: где в Киеве наиболее загрязнен воздух и каковы причины этого

Киев • УНН

 • 281125 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского опубликовала исследование о состоянии воздуха в Киеве за прошедшую неделю. Наблюдалось превышение уровня загрязненности формальдегидом и диоксидами углерода и азота. Специально для УНН в обсерватории рассказали, где больше всего фиксировалось загрязнение и каковы основные причины этого.

Цитата

«Значительное загрязнение воздуха происходит из-за невероятной жары. Но сейчас пошли дожди и воздух стал значительно чище. Но на прошлой неделе мы зафиксировали значительное загрязнение на Бессарабской и Демеевской площадях, на проспекте Победы. Обычно там, где много автотранспорта, ведь это в Киеве основной загрязнитель воздуха. В некоторых местах образуются пробки, в том числе и на блокпостах, что способствует увеличению концентрации формальдегида и диоксидов. Также ремонт автодорог усугубляет ситуацию и не только из-за пробок. Сам асфальт, который завозят для ремонта, выделяет в атмосферу многие вредные соединения», – сообщили в лаборатории.

Добавим

Также в обсерватории отметили, что загрязнение воздуха может происходить из-за ухудшения качества горючего. Но констатировать, действительно ли это основная причина загрязнения они не могут, ведь качество горючего не проверяют.

«Загрязненность воздуха особенно вредна для дыхательных путей. Также очень негативно действует на состояние людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно подвержены влиянию те жители, чьи окна на большие автотрассы, улицы с активным потоком автомобилей. Ведь вредные вещества сразу поднимаются в высоту», – отметили в обсерватории.

Напомним

Госпродпотребслужба сообщила, что в Киеве фиксируется превышение в 3-4 раза по показателям выбросов и диоксидов, и формальдегидов в воздухе. Это указывает на ухудшение состояния горючего.

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