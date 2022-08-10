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Перевищення формальдегідів та діоксидів: де у Києві найбільш забруднене повітря та які причини цього

Перевищення формальдегідів та діоксидів: де у Києві найбільш забруднене повітря та які причини цього

Київ • УНН

 • 281126 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського опублікувала дослідження про стан повітря в Києві за минулий тиждень. Спостерігалося перевищення рівня забрудненості формальдегідом та діоксидами вуглецю та азоту. Спеціально для УНН в обсерваторії розповіли, де найбільше фіксувалося забруднення та які основні причини цього.

Цитата

«Значне забруднення повітря відбувається через неймовірну спеку. Але зараз пішли дощі тож повітря стало значно чистішим. Але минулого тижня ми фіксували значне забруднення на Бессарабській та Деміївській площах, на проспекті Перемоги. Зазвичай там, де велика кількість автотранспорту, адже це в Києві основний забруднювач повітря. У деяких місцях утворюються затори, в тому числі і на блокпостах, що сприяє збільшенню концентрації формальдегіду та діоксидів. Також ремонт автошляхів погіршує ситуацію і не лише через затори. Сам асфальт, який завозять для ремонту, виділяє в атмосферу багато шкідливих сполук», – повідомили в лабораторії.

Додамо

Також в обсерваторії зазначили, що забруднення повітря може відбуватися через погіршення якості пального. Але констатувати, чи наразі це дійсно основна причина забруднення вони не можуть, адже якість пального не перевіряють.

«Забрудненість повітря особливо шкідливе для дихальних шляхів. Також вкрай негативно діє на стан людей із серцево-судинними захворюваннями. Особливо піддаються впливу ті жителі, чиї вікна на великі автотраси, вулиці з активним потіком автомобілів. Адже шкідливі речовини одразу піднімаються у висоту», – зазначили в обсерваторії.

Нагадаємо

Держпродспоживслужба повідомила, що у місті Києві фіксується перевищення в 3-4 рази за показниками викидів і діоксидів, і формальдегідів в повітрі. Це вказує на погіршення стану пального.

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