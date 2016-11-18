"Пересичники" разблокировали пункт пропуска "Ужгород" на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Пункт пропуска "Ужгород" на границе со Словакией разблокирован. "Пересичники" освободили проезд. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Анна Дан.
Пункт пропуска "Солотвино" на украинско-румынской границе остается заблокированным уже седьмые сутки.
"Очередей на КПП " Ужгород" нет, пограничники работают в штатном режиме", - рассказала УНН пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Наталья Еськина.
Напомним, акция на пунктах пропуска на Закарпатье началась 12 ноября.
Ранее владельцы автомобилей с иностранной регистрацией также блокировали ПП "Ужгород" - в сентябре, а ранее - в мае.