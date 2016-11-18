"Пересічники"розблокували пункт пропуску "Ужгород" на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Пункт пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною розблоковано. "Пересічники" звільнили проїзд. Про це кореспонденту УНН повідомила речниця ГУНП у Закарпатській області Анна Дан.
Пункт пропуску “Солотвино” на українсько-румунському кордоні залишається заблокованим вже сьому добу.
"Черг на КПП "Ужгород" немає, прикордонники працюють у штатному режимі", - розповіла УНН речниця Чопського прикордонного загону Наталія Єськіна.
Нагадаємо, акція на пунктах пропуску на Закарпатті розпочалася 12 листопада.
Раніше власники автомобілів з іноземною реєстрацією також блокували ПП "Ужгород" - у вересні, а раніше - у травні.