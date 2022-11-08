Пересадили нервы из голеней: защитнику провели сложную операцию, чтобы смог снова ходить

Детали

25-летний Алексей Свынар – родом из Харькова. Вместе с отцом он пошел добровольцем на войну на следующий день после полномасштабного вторжения. Служил на Изюмском направлении. Там же, вблизи села Краснополье, мужчина получил ранение.

"В тот день, 7 июня, Алексей выполнял боевую задачу, однако попал под артобстрел. Обломки попали ему в левую ногу: поразили бедренную кость, вырвали часть тканей бедра и седалищный нерв. В результате полученной травмы ему парализовало конечность. Ведь именно седалищный нерв отвечает за двигательную функцию ноги", - рассказали историю воина.

Так, сначала ему провели ряд операций в больницах Краматорска, Днепра и Тернополя. Всего – 9 хирургических вмешательств. Далее – длительный период лечения из-за загноения раны.

"И только теперь - реконструктивная операция – аутотрансплантация. Чтобы Алексей смог ходить, хирурги Национального реабилитационного центра “Несокрушимые” взялись пересадить пациенту нерв. Они взяли по нерву с обеих голеней и вшили их на место разорванного в области бедра. Эта операция стала для Алексея десятой и, как надеются врачи, заключительной", - указывают медики.

Уже на следующий день после пересадки мужчина начал чувствовать нервное подергивание в ноге. "И хотя сейчас ему еще нельзя подниматься с кровати и шевелить конечностью, врачи говорят: ощущение в ноге свидетельствует о начале регенерации", - указывают в сообщении.

Реабилитация, которую защитник будет проходить в Центре “Несокрушимые”, продлится около полугода. Теперь все зависит от восстановительных функций организма Алексея. Но сам пациент надеется, что совсем скоро станет на ноги.

После выздоровления он хочет вернуться в свое боевое подразделение, чтобы продолжить защищать Украину на передовой.