Пересадили нерви з гомілок: захиснику провели складну операцію, аби зміг знову ходити

Деталі

25-річний Олексій Свинар – родом з Харкова. Разом із батьком він пішов добровольцем на війну вже наступного дня після повномасштабного вторгнення. Служив на Ізюмському напрямку. Там же, поблизу села Краснопілля, чоловік отримав поранення.

"Того дня, 7 червня, Олексій виконував бойове завдання, однак потрапив під артобстріл. Уламки потрапили йому в ліву ногу: вразили стегнову кістку, вирвали частину тканин стегна та сідничний нерв. Внаслідок отриманої травми йому паралізувало кінцівку. Адже саме сідничний нерв відповідає за рухову функцію ноги", - розповіли історію воїна.

Так, спершу йому провели низку операцій в лікарнях Краматорська, Дніпра та Тернополя. Загалом - 9 хірургічних втручань. Далі – тривалий період лікування через загноєння рани.

"І лише тепер - реконструктивна операція – аутотрансплантація. Аби Олексій зміг ходити, хірурги Національного реабілітаційного центру “Незламні” взялися пересадити пацієнту нерв. Вони взяли по нерву з обох гомілок та вшили їх на місце розірваного в ділянці стегна. Ця операція стала для Олексія десятою і, як сподіваються лікарі, заключною", - вказують медики.

Уже наступного дня після пересадки чоловік почав відчувати нервове посмикування в нозі. "І хоча зараз йому ще не можна підніматись з ліжка та ворушити кінцівкою, лікарі кажуть: відчуття в нозі свідчить про початок регенерації", - вказують у повідомленні.

Реабілітація, яку захисник буде проходити у Центрі “Незламні”, триватиме близько пів року. Тепер все залежить від відновлювальних функцій організму Олексія. Та сам пацієнт сподівається, що зовсім скоро стане на ноги.

Після одужання він хоче повернутись у свій бойовий підрозділ, аби продовжити боронити Україну на передовій.