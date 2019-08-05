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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Переизбранным нардепам не нужно подавать декларации перед увольнением – НАПК

Переизбранным нардепам не нужно подавать декларации перед увольнением – НАПК

Киев  •  УНН

 • 9761 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Действующим народным депутатам Украины, которые были избраны на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не нужно подавать декларацию в связи с досрочным прекращением полномочий Верховной Рады VIII созыва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службы НАПК.

"Такие народные депутаты Украины прекращают свои полномочия и приобретают полномочия народного депутата Украины IX созыва в один день - день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва, их деятельность, связанная с выполнением функций государства, не прерывается. Соответственно, декларация за период, не охваченный ранее поданными декларациями (декларация перед увольнением), ими не подается", - пояснили в Нацагентстве.

Напомним, что народные депутаты Украины VIII созыва должны подать две декларации - в день прекращения полномочий и в следующем году за весь 2019 год. В то же время, новоизбранные нардепы должны подать свои декларации уже в 2020 году.

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