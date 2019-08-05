Переизбранным нардепам не нужно подавать декларации перед увольнением – НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Действующим народным депутатам Украины, которые были избраны на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не нужно подавать декларацию в связи с досрочным прекращением полномочий Верховной Рады VIII созыва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службы НАПК.
"Такие народные депутаты Украины прекращают свои полномочия и приобретают полномочия народного депутата Украины IX созыва в один день - день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва, их деятельность, связанная с выполнением функций государства, не прерывается. Соответственно, декларация за период, не охваченный ранее поданными декларациями (декларация перед увольнением), ими не подается", - пояснили в Нацагентстве.
Напомним, что народные депутаты Украины VIII созыва должны подать две декларации - в день прекращения полномочий и в следующем году за весь 2019 год. В то же время, новоизбранные нардепы должны подать свои декларации уже в 2020 году.