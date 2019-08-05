Переобраним нардепам не потрібно подавати декларації перед звільненням – НАЗК

"Такі народні депутати України припиняють свої повноваження та набувають повноважень народного депутата України IX скликання в один день – день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання, їх діяльність, пов’язана з виконанням функцій держави, не переривається. Відповідно, декларація за період, не охоплений раніше поданими деклараціями (декларація перед звільненням), ними не подається", - пояснили у Нацагентстві.

Нагадаємо, що народні депутати України VIII скликання мають подати ще дві декларації – в день припинення повноважень та наступного року за весь 2019 рік. Натомість, новообрані нардепи мають подати свої декларації вже у 2020 році.