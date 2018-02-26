Победитель украинского шоу представит Армению на Евровидении-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В этом году Армению на ежегодном песенном конкурсе Евровидение представит победитель украинского шоу "Х-Фактор" Севак Ханагян, передает УНН со ссылкой на Newsarmenia.
Ханагян исполнит песню "Qami" ("Ветер") на армянском языке. В 2016 году Севак Ханагян победил в седьмом сезоне украинского вокального шоу "Х-фактор".
Сообщают, что победитель армянского отбора был определен в результате единого голосования со стороны жюри, состоящее из международных экспертов и зрителей. И эксперты, и зрители отдали Хаганяну высший балл - 12.
Как сообщал УНН, от Украины на "Евровидение-2018" в Португалию поедет исполнитель Melovin.
Кроме того, еще один украинец Никита Алексеев (Alekseev) представит на нынешнем музыкальном конкурсе Беларусь.
Напомним, 63-й международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в столице Португалии Лиссабоне, полуфиналы состоятся 8-го и 10-го мая, а финал - 12 мая. В конкурсе примут участие представители 43-х стран.