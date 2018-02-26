Переможець українського шоу представить Вірменію на Євробаченні-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Цього року Вірменію на щорічному пісенному конкурсі Євробачення представить переможець українського шоу “Х-Фактор” Севак Ханагян, передає УНН з посиланням на Newsarmenia.
Ханагян виконуватиме пісню “Qami” (“Вітер”) вірменською мовою. У 2016 році Севак Ханагян переміг у сьомому сезоні українського вокального шоу “Х-фактор”.
Повідомляють, що переможець вірменського відбору був визначений в результаті єдиного голосування з боку журі, що складається з міжнародних експертів і глядачів. І експерти, і глядачі віддали Хаганяну найвищий бал - 12.
Як повідомляв УНН, від України на “Євробачення-2018” у Португалію поїде виконавець Melovin.
Крім того, ще один українець Микита Алексєєв (Alekseev) представить на цьогорічному музичному конкурсі Білорусь.
Нагадаємо, 63-й міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" пройде в столиці Португалії Лісабоні, півфінали відбудуться 8-го і 10-го травня, а фінал - 12-го травня. У конкурсі візьмуть участь представники 43-х країн.