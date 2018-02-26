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Переможець українського шоу представить Вірменію на Євробаченні-2018

Переможець українського шоу представить Вірменію на Євробаченні-2018

Київ • УНН

 • 28916 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Цього року Вірменію на щорічному пісенному конкурсі Євробачення представить переможець українського шоу “Х-Фактор” Севак Ханагян, передає УНН з посиланням на Newsarmenia.

Ханагян виконуватиме пісню “Qami” (“Вітер”) вірменською мовою. У 2016 році Севак Ханагян переміг у сьомому сезоні українського вокального шоу “Х-фактор”.

Повідомляють, що переможець вірменського відбору був визначений в результаті єдиного голосування з боку журі, що складається з міжнародних експертів і глядачів. І експерти, і глядачі віддали Хаганяну найвищий бал - 12.

Як повідомляв УНН, від України на “Євробачення-2018” у Португалію поїде виконавець Melovin.

Крім того, ще один українець Микита Алексєєв (Alekseev) представить на цьогорічному музичному конкурсі Білорусь.

Нагадаємо, 63-й міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" пройде в столиці Португалії Лісабоні, півфінали відбудуться 8-го і 10-го травня, а фінал - 12-го травня. У конкурсі візьмуть участь представники 43-х країн.

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