«Перемотай вперед": в США появился круиз на 4 года, чтобы „переждать“ президентство Трампа

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Villa Vie Residences запустила пакеты «Skip Forward» с 4-летним круизом по 140 странам мира.

Круизная компания Villa Vie Residences представила пакеты «Skip Forward», предлагающие четырехлетнее путешествие на борту лайнера Villa Vie Odyssey для тех, кто хочет переждать президентство Дональда Трампа, посетив 140 стран на всех континентах. Пишет УНН со ссылкой на Business Insider.

В четверг круизная компания Villa Vie Residences объявила новые пакеты «Skip Forward», которые позволяют пассажирам отправиться в плавание на борту Villa Vie Odyssey на целых четыре года, чтобы переждать президентство Дональда Трампа.

Стоимость билетов по системе «все включено» начинается от 255 999 долларов за одноместный номер, а двухместная каюта будет стоить от 319 998 долларов за четырехлетний круиз, который предусматривает посещение 140 стран на всех семи континентах.

Также есть возможность забронировать двухлетний пакет «Промежуточный выбор» за 150 399 долларов для одноместного или 187 998 долларов для двухместного круиза, если пассажир захочет вернуться домой после результатов выборов в Конгресс 2026 года. Кроме того, доступны годовые и трехлетние билеты на участие в непрерывном круизе.

Лайнер оснащен спа-центром и предлагает фитнес-программы, а билеты включают питание с бесплатным пивом и вином, которые подаются во время обеда и ужина.

Хотя путешествие на борту Odyssey не обеспечивает гражданства в других странах, оно предлагает пассажирам «гибкость во избежание пробок, политических споров и однообразия городской жизни».

Трамп выбрал первую в истории США женщину на должность главы аппарата Белого дома8 ноября 2024, 02:52 • 16838 просмотров

Напомним 

Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, получив в общей сложности 312 голосов выборщиков.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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