Победа всей моей жизни: австралиец рассказал о 50-миллионом выигрыше в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Двадцатилетний житель австралийского города Мельбурн выиграл 50 млн долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на местное издание theage.com.au.
Счастливчик приобрел лотерейный билет Powerball онлайн, буквально за минуту до окончания приема ставок на розыгрыш.
"Эта победа изменит всю мою жизнь. Ведь я собираюсь помогать финансово всей моей семье", - прокомментировал выигрыш австралиец.
Житель Мельбурна стал одним из победителей 100-милионного розыгрыша лотереи Powerball. Второй счастливчик, который также сорвал 50 млн долл., решил остаться анонимным, однако известно, что им стал мужчина из Ривервуда, который свой выигрыш потратит на ранний выход на пенсию, а также на поддержку любимых и близких людей.
Напомним, в Украине разыскивают 300-го миллионера "Лото-Забава". 12 августа счастливчик сорвал 1 млн грн и стал юбилейным победителем государственной лотереи от компании "М.С.Л.".