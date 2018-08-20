Перемога всього мого життя: австралієць розповів про 50-мільйонний виграш у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Двадцятирічний житель австралійського міста Мельбурн виграв 50 млн дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на місцеве видання theage.com.au.
Щасливчик придбав лотерейний білет Powerball онлайн, буквально за хвилину до закінчення прийому ставок на розіграш.
"Ця перемога змінить все моє життя. Адже я збираюся допомагати фінансово всій моїй родині", - прокоментував виграш австралієць.
Житель Мельбурна став одним з переможців 100-мільйонного розіграшу лотереї Powerball. Другий щасливчик, який також зірвав 50 млн дол., вирішив залишитися анонімним, проте відомо, що ним став чоловік з Рівервуда, який свій виграш витратить на ранній вихід на пенсію, а також на підтримку коханих та близьких людей.
Нагадаємо, в Україні розшукують 300-го мільйонера "Лото-Забава". 12 серпня щасливчик зірвав 1 млн грн і став ювілейним переможцем державної лотереї від компанії "М.С.Л.".