Победа в матче с восемью голами помогла "БАТЭ" возглавить чемпионат Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Результативное противостояния выдали участники поединка 8-го тура чемпионата Беларуси по футболу - ФК "Смолевичи" и "БАТЭ", передает УНН со ссылкой на сайты команд.
Счет был открыт уже на 1-й минуте, когда Барсуков отметился в воротах "БАТЭ". До перерыва гсоти ответили тремя голами (Скавыш, Стасевич и Бага).
По состоянию на 63 минуту счет на табло стал ничейным - 3:3. Победу гостям принес дубль Милича, который забил в последней 10-минутке - 3:5.
Примечательно, что "БАТЭ" набрал 16 очков и возглавил турнирную таблицу.
Добавим, в 9-м туре "БАТЭ" сыграет в матче лидеров соревнований - ФК "Слуцк".