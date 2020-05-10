Перемога у матчі з вісьмома голами допомогла "БАТЕ" очолити чемпіонат Білорусі

Рахунок був відкритий вже на 1-й хвилині, коли Барсуков відзначився у воротах "БАТЕ". До перерви гсоті відповіли трьома голами (Скавиш, Стасевіч і Бага).

Станом на 63 хвилину рахунок на табло став нічийним – 3:3. Перемогу гостям приніс дубль Міліча , який забив в останній 10-хвилинці – 3:5.

Примітно, що "БАТЕ" набрав 16 очок і очолив турнірну таблицю.

Додамо, у 9-му турі "БАТЕ" зіграє у матчі лідерів змагань – ФК "Слуцьк".