Перемога у матчі з вісьмома голами допомогла "БАТЕ" очолити чемпіонат Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Результативне протистояння видали учасники поєдинку 8-го туру чемпіонату Білорусі з футболу – ФК "Смолевічі" та "БАТЕ", передає УНН з посиланням на сайти команд.
Рахунок був відкритий вже на 1-й хвилині, коли Барсуков відзначився у воротах "БАТЕ". До перерви гсоті відповіли трьома голами (Скавиш, Стасевіч і Бага).
Станом на 63 хвилину рахунок на табло став нічийним – 3:3. Перемогу гостям приніс дубль Міліча , який забив в останній 10-хвилинці – 3:5.
Примітно, що "БАТЕ" набрав 16 очок і очолив турнірну таблицю.
Додамо, у 9-му турі "БАТЕ" зіграє у матчі лідерів змагань – ФК "Слуцьк".