Победа над россиянкой вывела 17-летнюю украинскую теннисистку в 1/4 финала турнира в Дубае

В двух сетах киевлянка разобралась с восьмой сеяной, 95-й ракеткой мира, россиянкой Анастасией Потаповой на турнире в Дубае - 6:2, 6:3.

Следующей соперницей украинки станет польская теннисистка Магдалена Френш (202 в мире).

Напомним, что Дарья Снегири выиграла титул на юниорском Уимблдоне в июле этого года.