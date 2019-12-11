Победа над россиянкой вывела 17-летнюю украинскую теннисистку в 1/4 финала турнира в Дубае
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украинская теннисистка Дарья Снегур впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира ITF с призовым фондом 100 000 долларов, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ и ITF.
В двух сетах киевлянка разобралась с восьмой сеяной, 95-й ракеткой мира, россиянкой Анастасией Потаповой на турнире в Дубае - 6:2, 6:3.
Следующей соперницей украинки станет польская теннисистка Магдалена Френш (202 в мире).
Напомним, что Дарья Снегири выиграла титул на юниорском Уимблдоне в июле этого года.