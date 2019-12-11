Перемога над росіянкою вивела 17-річну українську тенісистку у 1/4 фіналу турніру в Дубаї
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Українська тенісистка Дар'я Снігур вперше в кар'єрі пробилася до чвертьфіналу турніру ITF з призовим фондом 100 тисяч доларів, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ та ITF.
В двох сетах киянка розібралася з восьмою сіяною, 95-ю ракеткою світу, росіянкою Анастасією Потаповою на турнірі в Дубаї – 6:2, 6:3.
Наступною суперницею українки стане польська тенісистка Магдалена Френш (202 у світі).
Нагадаємо, що Дарина Снігур виграла титул на юніорському Вімблдоні в липні цього року.