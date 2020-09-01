Победа над именитой россиянкой: теннисистка Костюк победила на старте "US Open"

Киевлянке удалось обыграть россиянку Дарью Касаткину. В первом сете Касаткина выиграла лишь один гейм, совершив брейк на подаче украинки. Зато Костюк выиграла все три подачи соперницы.

Не оставила шансов россиянке Костюк и во втором сете. И снова три брейка на подаче Касаткиной. Только на этот раз соперница смогла выиграть два гейма - 6:1, 6:2.

Примечательно, что Касаткина пока занимает 70 место в мировом рейтинге. Самая высокая позиция за карьеру - 10 ступенька в 2018 году.

Для 18-летней украинки это был первый матч в основе Открытого чемпионата США. За свою карьеру на взрослом "Мейджор" Костюк ранее только раз играла в основной сетке и выигрывала матч - на «Australian Open-2018", где в марте дошла до третьего круга.

Добавим также, во втором раунде в Нью-Йорке киевлянка сыграет с победительницей встречи Анастасия Севастова - Коко Гауфф.