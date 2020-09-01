Перемога над іменитою росіянкою: тенісистка Костюк перемогла на старті "US Open"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Представниця України Марта Костюк оформила перемогу у першому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
Киянці вдалося обіграти росіянку Дар’ю Касаткіну. У першому сеті Касаткіна виграла лише один гейм, здійснивши брейк на подачі українки. Натомість Костюк виграла всі три подачі суперниці.
Не залишила шансів росіянці Костюк і в другому сеті. І знову три брейки на подачі Касаткіної. Тільки цього разу суперниця змогла виграти два гейми — 6:1, 6:2.
Примітно, що Касаткіна наразі займає 70 місце в світовому рейтингу. Найвища позиція за кар’єру — 10 сходинка в 2018-му році.
Для 18-річної українки це був перший матч в основі Відкритого чемпіонату США. За свою кар’єру на дорослому “мейджорі” Костюк раніше тільки раз грала в основній сітці і вигравала матч — на “Australian Open-2018”, де у березні дійшла до третього кола.
Додамо також, у другому раунді в Нью-Йорку киянка зіграє з переможницею зустрічі Анастасія Севастова — Коко Гауфф.